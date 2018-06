Thomas Friedman fala amanhã, em SP, para mais de 300 CEOs, em encontro da AmCham Brasil. No evento, Hélio Magalhães assume seu novo mandato. E o colunista do New York Times comenta seu novo livro, Obrigado Pelo Atraso, que define como “um guia de sobrevivência frente as alterações politicas, econômicas e sociais”.

Sylvia A. Earle, bióloga marinha e oceanógrafa de 83 anos virá ao Brasil. Participa de palestra na Fiesp, dia 5.

Abre hoje a mostra Ocupação com Angel Vianna. No Itaú Cultural.

A rodovia Carvalho Pinto terá Wi-Fi a partir de hoje. É o segundo trecho das rodovias estaduais a contar com rede. Até o fim do ano, 760 quilômetros de pistas estaduais terão o mesmo serviço.