É hoje a estreia de Os Vilões de Shakespeare, com Marcelo Serrado e direção de Sergio Módena. No Teatro Eva Herz.

Acontece hoje mais uma edição da Feira Viva de Verão. No parque Villa–Lobos.

A Galeria Nara Roesler abre, hoje, as exposições A Carne do Mar, de Brígida Baltar e Morro Mundo, de Laura Vinci, no Jardim Europa.

Tem Teatro na Janela do Minhocão no dia 25. O grupo Esparrama apresenta o espetáculo Navegar.

A Amázzoni levou o prêmio de melhor produtor artesanal, no World Gin Awards.