Isa Campiglia e Bia Malfatti pilotam a nona edição do Cheers. A partir de hoje, no Hotel Unique.

Acontece, terça, jantar da série Encontros Michelin. Participam L’ Atelier, de Joel Robuchon, e Fasano. No próprio restaurante brasileiro.

Nando Reis faz show no Espaço das Américas. Amanhã.

Maílson da Nóbrega fala de insolvência fiscal e qualidade da educação. Amanhã, no Expo Center Norte.

Diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani, um dos mais ativos ambientalistas do País, recebeu ontem a Medalha do Mérito Ambiental do Ibama. Nos 29 anos do instituto.