O cubano Carlos Garaicoa abre hoje a mostra Ser Urbano. No Espaço Cultural Porto Seguro, no Centro.

Federico Herrero inaugura amanhã a exposição Pinacoteca Carnívora. Na Galeria Luisa Strina, nos Jardins.

Mônica Rosenberg, uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção, afastou-se de sua direção e está no Renova. Será candidata a deputada federal pelo Novo.

Recém-saído da direção do Municipal do Rio, André-Heller-Lopes terá um 2018 agitado. A convite, dará na Royal Opera de Londres uma série de masterclasses. E dirigirá duas óperas: uma na Polônia, ainda indefinida, e Turandot, no Theatro Municipal de São Paulo.