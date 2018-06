Ricardo Levisky, Milton Blay e Gisela Heymann armam jantar para apresentar roteiro de viagem por salas de concerto da Europa. Hoje, nos Jardins.

A cantora francesa Camille Bertault se apresenta, hoje, no Sesc Ipiranga.

Luciana Mello faz show em homenagem à Bossa Nova. Hoje, no Theatro Net.

Abre hoje, na Galeria Na Fresta, a exposição Tão Distante, Tão Perto. Do fotojornalista Henrique de Campos.

Começa sábado, a exposição :háuma, de Deco Adjiman. Na Sé galeria.

Diógenes Moura, curador, lança livro. Amanhã, na Galeria Utópica, na Vila Madalena.

Carolina Bittencourt será a musa do camarote da Garoa. Nos dois dias de desfiles no sambódromo do Anhembi.

Marta Porta, presidente do Conseg Consolação/ Higienópolis/ Pacaembu, nega ter dito que “frequentadores dos blocos de Itaquera, Caieiras e Mogi das Cruzes são pessoas mal-educadas”, conforme publicado na imprensa e na coluna.