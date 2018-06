Murillo de Aragão faz palestra hoje para investidores de Wall Street no Yale University Club em NY. E amanhã, participa de debate sobre as eleições no Brasil na Columbia University– onde está dando aula.

Acontece, amanhã e sexta-feira, o Mixup com mais de 60 marcas. Na Estação São Paulo.

Denis Mattos, o Dennix, faz o show no Teatro Itália. Hoje.

Walter Casagrande Jr. comanda show em homengem a Adoniran Barbosa. No Teatro Municipal, hoje.

Abre amanhã, a exposição 04. Autobahn, de Abidiel Vicente. Na Galeria Houssein Jarouche, nos Jardins.

O Baile da Vogue, que acontece quinta-feira no Hotel Unique, terá decoração inspirada no artesanato brasileiro e nos itens produzidos à mão. Tema? “Divino, Maravilhoso” e produção da BFerraz.