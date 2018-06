Começa hoje a peça Amigas, pero no mucho. No palco do Teatro Folha.

Christiane Torloni estreia Master Class. Amanhã, no Teatro Sérgio Cardoso.

Quem pretende ir a Copa da Rússia deve começar a economizar já. Os pacotes variam de 18 mil a 33 mil euros. Sem os ingressos incluídos.

Daniel Alves, do Paris Saint German, desembarca em SP para… falar de finanças. Além dele, o evento Ebulição Instantânea, do investidor Rafa Prado, traz também Randi Zuckerberger e George Ross, figurão da Trump Organization.Dias 2 a 4 de fevereiro no Sheraton WTC.