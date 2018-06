Abre, hoje, a exposição Expedicionário de Flávio de Carvalho. Na Caixa Cultural SP.

A Terça Insana estreia seu canal no You Tube, hoje, transmitindo ao vivo o Projeto Arquivo Terça Insana. O espetáculo chega a São Paulo no dia 16, no Teatro Itália.

Começa, amanhã, o tradicional Festival do Pescado e Frutos do Mar da Ceagesp.

O esquenta para o carnaval já começa, nessa sexta, no Audio Club. Com show de Tiago Abravanel e Gambiarra O Bloco.

O Grupo Tapa estreia a peça As Criadas. Sexta-feira, no Teatro Aliança Francesa.

Se alguém andou pensando em algo diferente, pode mudar de planos. Os bitcoins, ao que tudo indica, terão de ser informados na rubrica “Bens e Direitos” da declaração de IR.