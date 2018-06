Ticha Gregori e Chico Millan recebem os amigos e clientes para a tradicional Festa de Reis do Bar Balcão, amanhã.

É hoje a pré-estreia de L, o Musical, com direção e roteiro de Sérgio Maggio, no Centro Cultural Banco do Brasil.

Estreia, hoje, O homem que queria ser livro, na Livraria da Vila dos Jardins.

Também começa hoje a temporada da peça Agora e na hora, no Teatro Folha.

O baixo augusta já está em clima de carnaval. A partir do dia 11 começa o “Festival de Pré Carnaval”. Com ensaios de blocos, oficinas de máscara e drag queen. Tudo capitaneado pela Associação Acadêmicos do Baixo Augusta.