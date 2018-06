O baixo Matthew Rose e o pianista Tom Poster, ambos britânicos, são o destaque do Ilumina Festival de 2018, apresentando as 24 canções de Winterreise, de Franz Schubert. Dia 13, no Masp.

A Liga SP começa hoje a venda dos ingressos para o carnaval paulistano, no Sambódromo e na estação São Bento do Metrô. Preços? De R$ 30, na arquibancada, a R$ 10.000 em camarote.

Renato Janine Ribeiro criou uma página no Facebook para discutir, a partir na série Merlí – do Netflix –, maneiras criativas e alegres do ensinar filosofia.

Nada mau o ano de 2017 para as Fábricas de Cultura. Somados os eventos, o programa da Cultura estadual recebeu um público 28% maior que o do ano anterior. Exatas 837.156 pessoas.