Na disputa pela herança do fundador das Casas Bahia, Saul Klein obtém decisão favorável no TJSP

Após cinco anos da abertura do inventário de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, seu filho Saul Klein obteve uma vitória, no TJ paulista, sexta. Mesmo com a oposição do outro filho inventariante Michael Klein, juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões permitiu o saque de R$ 30 milhões em favor de Saul.

Cabe recurso.

Herança 2

Segundo o advogado de Saul, Marcio Casado, “esse é o primeiro passo para que esse inventário, finalmente, avance. Foram anos de inércia”.

O irmão mais novo está na Justiça, inclusive, pedindo que o irmão mais velho saia da condição de inventariante.

Continental

A Prevent Senior prepara a internacionalização da marca. Na primeira semana de dezembro, diretores da empresa viajam para a Argentina para fechar o credenciamento de hospitais em Buenos Aires, Rosário e Mendoza.

Continental 2

Até agora, os investimentos previstos ultrapassam os R$ 100 milhões.

Alerta

O MP paulista solicitou novamente a prisão temporária do pai de santo Heraldo Lopes Guimarães acusado de estuprar mulheres durante sessões de Umbanda em SP.

Ele estaria simulando ser outra pessoa no… Tinder. E teria desrespeitado regras impostas pelas justiça de não se aproximar de vítimas.

Inclusão, o desejo

Questões sociais devem chegar até os museus. Pelo menos é o que desejam seus frequentadores, segundo pesquisa do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus.

Dos 4.210 entrevistados, 42,9% pediram museus mais diversos e inclusivos, 37,9% querem apoio para causas de suas comunidades e 27,9% desejam que as instituições tratem de racismo, feminismo, desigualdade e gênero.

Verde que te…

Moradores da Zona Sul de SP organizaram abaixo assinado para impedir a construção de condomínio na área do Jardim Alfamares. O local engloba área de 60 mil metros quadrados com cerca de duas mil árvores da Mata Atlântica.

…quero verde

Existe processo para impedir a construção correndo no Superior Tribunal de Justiça, mas já estão retirando árvores da área para acelerar o processo da obra.