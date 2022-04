Na contramão das crises, uma SP-Arte quente na Bienal

Como esperado, a abertura da SP-Arte foi bastante agitada – a estimativa é de que 6 mil pessoas passaram, anteontem, pelo Pavilhão da Bienal, para ver e comprar as obras das 133 galerias participantes, sendo 101 de arte nacional, 9 de arte internacional e 32 galerias de design.

A galeria Fortes D’Aloia & Gabriel fechou o primeiro dia de feira com mais de 80% das obras vendidas. Dentre os destaques, um tríptico de Adriana Varejão e uma pintura de larga escala de Luiz Zerbini, dois artistas representados com importantes mostras institucionais na cidade. Outra obra de Varejão foi vendida por um valor bem alto para um colecionador particular, no estande da Almeida & Dale.

A obra mais cara da feira, um Miró que veio da Espanha pelo valor de US$ 12 milhões, já tem alguns interessados, inclusive um casal de colecionadores afirmou que voltava para levar a obra, que está exposta no estande da Gomide & Co.

A Pinacoteca recebeu três doações no primeiro dia de feira. Duas feitas pelo Iguatemi, que doou as obras “Cupinzeiro”, da artista curitibana Lídia Lisbôa e “Gritos de Alerta”, do artista mineiro Davi de Jesus do Nascimento. E uma sem título de Antônio Poteiro foi comprada por um colecionador na Galeria Estação e doada ao museu. Ou seja, na direção oposta à da economia, o mercado de arte está super aquecido no Brasil./SOFIA PATSCH