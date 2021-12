Na candidatura de Rodrigo Garcia ao Bandeirantes, o União Brasil é o favorito para indicar o vice

Após selar o apoio à candidatura de Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo, o União Brasil é o favorito para indicar o candidato a vice na chapa tucana. E há chance, ao que se apurou, de o escolhido ser alguém do próprio… PSDB. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, poderia mudar de legenda e se cacifar para ocupar a vaga.

Mas não falta quem defenda, no União Brasil, que a escolha deveria recair sobre alguém “de peso” do partido.

Alô, Senado

O nome de Arthur Virgílio já circula, entre Brasília e Manaus, como possível candidato a senador pelo PSDB do Amazonas. O que ele diz, a quem pergunta, é que “amigos o estão incentivando” a voltar ao posto.

Nova direção

A Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) assume dia 1.º o Solar Fábio Prado, que abriga o Museu da Casa Brasileira – mas já vai providenciar iluminação nova para a noite de Natal. O plano de José Roberto Maluf, presidente da fundação, para 2022, inclui modificações em toda área do Solar e criação de um espaço para eventos.

Oi, sumido

Tem gente estranhando, na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, o fato de Carlinhos Brown, que venceu a disputa pelo hino da escola para o Carnaval 2022, ainda não ter comparecido a nenhum ensaio, nem visitado a quadra.

Pelo que a coluna apurou, Carlinhos está com a agenda cheia, mas quer estar perto – em algum ensaio e, quem sabe, até no próprio desfile.

EFEITO COLATERAL

A queda de cabelo pós-covid está repercutindo muito nos consultórios dermatológicos – em parte, consequência do fato de que nosso organismo precisa economizar energia para cuidar de algo mais importante.

Na avaliação da dermatologista Karina Cade, o vírus expõe a pessoa a situações como “quadro inflamatório, febre, estresse emocional, internação”.

Estudos demonstram que essa queda, seja ela leve ou severa, está presente em 25% dos pacientes.

ARTE AOS 60

Vik Muniz preparou três dias de comemorações dos seus 60 anos. Foi em Salvador, onde inaugurou, no sábado, o projeto “Lugar Comum”, na Feira – mais que popular – de São Joaquim. A intenção é democratizar o acesso à arte. Para a estreia, escolheu um trabalho do carioca Ernesto Neto.