Joice Hasselmann desencadeia briga por liderança do PSL

Bolsonaro nem tinha tomado posse e já corria ontem, no Congresso, um ti-ti-ti envolvendo a luta pela liderança do PSL na Câmara. É que a deputada Joice Hasselmann, que anunciou planos de ocupar esse posto, chegou a ir até a entrada do Senado… e desistiu.

Não são segredo, entre os eleitos do partido, os desentendimentos entre ela e Eduardo Bolsonaro. À coluna, a deputada explicou que preferiu “ficar com os populares” que seguiam a posse do lado de fora.

Deputados do PSL que estão brigados com Joice dizem-se preocupados com a defesa que Onyx Lorenzoni faz da articulação da deputada.