Músicos de jazz se reúnem embaixo de limoeiro em Pinheiros. Assista.

Nas tardes de sábados – principalmente naquelas em que o sol resolve dar o ar da sua graça –, um grupo de músicos profissionais se reúne na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, embaixo de um limoeiro. A razão de tal encontro é manter viva a realização de shows em frente às lojas de instrumentos da Teodoro – uma tradição que foi se perdendo com o tempo. “As jam sessions começaram embaixo do pé de limão rosa, com apenas um amplificador e uma extensão elétrica”, lembra o produtor cultural Fabrício Pedreira, o Binho.

Ele deu o nome “Jazz no Limoeiro” ao projeto que acontece em frente à sua loja, na altura do número 874. Já tocaram ali o compositor DiMello; o trombonista Bocato; o baterista Duda Neves; o guitarrista Michel Leme e muitos outros. A próxima apresentação será neste sábado, às 15h.

Há alguns anos havia um outro local na Teodoro onde os jazzistas costumavam dar canja, a loja Matic. O ponto também atraía muitas pessoas que frequentavam as lojas de som e os passantes. Depois, os shows passaram a acontecer no bar RPM e na loja do Binho. A pianista Ana Claudia Buchalla que participa do Jazz no Limoeiro explica a sensação de tocar na calçada: “A Teodoro é muito movimentada, o ônibus passa fazendo barulho, há pessoas falando, muitas vozes da cidade, mas quando um motorista no carro passa mais devagar para ouvir o som ou tenta encostar na primeira vaga para assistir a gente, isso é muito bacana”./PAULA BONELLI

Encontro de carros antigos muda de local

O tradicional Encontro de Carros Antigos, que acontecia há mais de 20 anos na Estação da Luz, está de mudança. A partir de amanhã, o evento será realizado no Campo de Marte (na área executiva), das 8h às 17h. A troca de lugar se deu por motivos de segurança – já que o avanço da cracolândia na região impediu a realização dos últimos encontros.

BLOCO DE NOTAS

PAPO. A Galeria Marília Razuk promove neste sábado uma conversa entre a artista Maria Andrade e o crítico e historiador de arte Rodrigo Naves. Os dois discorrem sobre as obras da exposição Sem Sombra de Dúvida que reúne pinturas inéditas de Maria (sobre suas memórias de paisagens das serras do RJ). A partir das 11h, na Rua Jerônimo da Veiga 131 – Itaim Bibi

OS CONDENADOS. Ivam Cabral e Rodolfo García-Vázquez, do grupo Os Satyros, estão lançando hoje o livro da peça Os Condenados (Ed. Giostri), atualmente em cartaz no Espaço Satyros. O lançamento acontece das 17h às 20h na SP Escola de Teatro – Unidade Roosevelt, ao lado do teatro.

CENÁRIOS. Nos dias 7 e 8 de setembro, das 9h às 19h, no Auditório Ibirapuera, o Instituto Four realizará o FOUR SUMMIT 2022. Jorge Paulo Lemann será o principal palestrante do evento, que tem como mote discutir as pautas mais relevantes do cenário socioeconômico atual. Já confirmaram presença: Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos; Ricardo Villela, CEO do Itaú; Rachel Maia, ex-CEO da Lacoste no Brasil.

ENCONTRO. Roberta Sá é a convidada da primeira edição do Festival Elo, da Orquestra Petrobras Sinfônica, amanhã, em São Paulo. A regência será do maestro Felipe Prazeres. “Acho incrível que a orquestra e o maestro sejam tão abertos à música popular brasileira, como o samba”, diz Roberta.