Musical é concebido em três continentes

A criação do musical Conferência dos Monstros, que estreia hoje no Teatro Procópio Ferreira, está sendo concebida a partir de três continentes. Tudo começou no Rio de Janeiro, com a idealização de Gustavo Nunes. A partir de Portugal, Clívia Cohen se dedica à criação dos figurinos. Já a diretora Carla Candiotto conduz os ensaios de SP. O designer de maquiagem Anderson Bueno concebeu o visagismo da Austrália, onde mora atualmente.

FILANTROPIA. Em 2020, 24% dos hospitais gerais no Brasil eram filantrópicos. O setor foi responsável por 36% do total de leitos SUS de UTI dedicados ao tratamento da covid. Os dados são da pesquisa A contrapartida do Setor Filantrópico no Brasil, do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas.

RETRATOS. Vai até o dia 30 a exposição Universos Invisíveis, do fotógrafo Ricardo Durand, promovida pelo Casarão Brasil, no Shopping Light.