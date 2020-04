Museus multiplicam acessos virtuais, com pandemia da covid-19

Sem a opção de ir até museus, amantes da arte buscaram distração para a quarentena em sites culturais. Só para se ter uma ideia, o MAM ganhou cerca de 10 mil novos usuários na sua plataforma online. Eles hoje somam 33.634 visitantes desde que a campanha #mamonline começou.

A Pinacoteca, por sua vez, atraiu 5 mil visitas ao site apenas em março. Esse numero é cinco vezes maior do que a média mensal de dois anos para cá. No Instagram, com a campanha #pinadecasa, o museu também ganhou outros 5 mil novos seguidores do dia 18 de março até a data de hoje.

No Facebook do MASP, a média de interações por publicação dobrou. No Instagram, triplicou. Já o app Masp Áudios, com comentários sobre obras do acervo, obteve mais de 500 downloads em duas semanas.

Na SP-Arte, houve crescimento de 37% nas oportunidades de negócios para as galerias parceiras. Como chegaram a esses números? Consideraram que o usuário, ao interagir com uma obra publicada no site, entra habitualmente em contato direto com o expositor.

