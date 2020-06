Museu do Ipiranga vai inaugurar observatório com vista para a obra em outubro

Enquanto o público aguarda a inauguração do Novo Museu do Ipiranga, será possível acompanhar seu processo de restauração e ampliação por meio do Observatório da Obra, a partir de outubro.

O pavilhão terá dois andares e 60m² instalados na melhor vista para o edifício do museu e trará conteúdo sobre a reforma.

Incluindo imagens da série Diário de Obra e as recentes descobertas arqueológicas do processo de escavação.