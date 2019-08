Museu de Arte de Rua será reeditado em SP

Vem aí uma nova etapa da arte urbana em São Paulo. Um encontro nesta segunda, 26, reuniu na Secretaria Municipal da Cultura os protagonistas dessa área em torno da reedição do Museu de Arte de Rua, o MAR.

O passo seguinte, nos planos da Secretaria, será o Seminário de Arte Urbana, já marcado para o Centro Cultural Olido, dia 21 do mês que vem. Dessa vez, a ideia é promover um diálogo entre poder público e sociedade, com foco em três eixos principais: intervenção urbana e zeladoria, arte e educação — que incluirá a ação em muros das escolas municipais — e parcerias com a iniciativa privada.