Pela primeira vez desde que o Museu da Língua Portuguesa foi atingido por um incêndio, em 2015, o público vai poder rever a instalação Praça da Língua – obra símbolo do local.

Um ambiente audiovisual vai reproduzir a experiência – espécie de “planetário do idioma” com trechos de poesia, prosa e música – na Bienal do Livro, que começa nesta sexta-feira.