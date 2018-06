Isso é coisa de preto é a nova exposição do Museu Afro Brasil, com abertura no dia 12. A mostra marca os 130 anos da abolição da escravidão no Brasil e conta com obras que representam Elza Soares, Pelé, Pixinguinha, entre outras personalidades brasileiras.

A produção artística de Cuba e do Haiti também terá destaque, com obras inspiradas no sincretismo religioso dos dois países.