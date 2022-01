Mena tem compartilhado mensagens coloridas por SP. Na foto abaixo, o artista plástico e muralista posa em frente à sua obra na Garagem da Luz. “A mensagem é: unidade, somos todos um, através do símbolo Flor da Vida”, explica. Ele pede, ainda que a intervenção seja um caminho “para as pessoas encontrarem um novo olhar para a vida, com mais equilíbrio, amor, unidade e expansão da consciência”.