Mulheres se sentem inseguras no transporte público, mostra pesquisa

Medo instalado

Pesquisa do Instituto Locomotiva com o Instituto Patricia Galvão revela: mulheres que se sentem inseguras no transporte público chegam a… 51%. Outras 10% admitem ter esse receio no uso de aplicativos – e 8% entre as que tomam táxi.

A pesquisa ouviu 1.081 brasileiras em maio.

Preço mínimo

Está valendo, de novo, o leilão de privatização da SP Turis – leia-se, o Complexo do Anhembi. O Tribunal de Contas paulistano revogou a suspensão que havia sido decidida anteriormente após análise de sua auditoria.

Mas determinou que o preço mínimo do leilão não seja inferior a R$ 1,45 bilhão.

Menos é mais

Janaína Paschoal, ao que se apurou, vai retomar seu projeto de reduzir cargos na Alesp. Na prática, quer uma lei para eliminar da Mesa Diretora os cargos de segundo e terceiro vices e os de segunda e terceira secretarias.

O que significa cortes, também, de coordenadores, assessores etc.

Boa notícia

A equipe de resgate do Museu Nacional está surpresa. Conseguiu recuperar a estatueta da deusa egípcia Bastet, cuja representação é a de um corpo humano com cabeça de gata.

Boa notícia 2

Os pesquisadores também encontraram a imagem de uma deusa com cabeça de leoa com disco solar. A maioria das peças em bronze da coleção egípcia que foram resgatadas teve poucos danos. Até o momento, mais de 5 mil peças do acervo foram encontradas e as escavações continuam até dezembro.

Em alta

A Copa América está movimentando a economia paulistana. Levantamento do Airbnb aponta que a capital recebe mais de 29.3 mil hóspedes durante a competição. A cidade fica atrás apenas do Rio de Janeiro.

Ecos do Waly

O Sesc levará à Flip uma instalação em homenagem à Waly Salomão. Criada por Omar Salomão, filho do poeta, a obra tem o formato de um ninho, feito de sarrafos de madeira, e permitirá uma experiência sensorial.

Na qual o visitante ouvirá nove poemas do autor declamados por diferentes vozes.