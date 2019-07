Mulheres representam 60% dos inscritos para o Enem em SP

.

As mulheres “saem na frente” no listão de 816.014 estudantes inscritos no Estado de São Paulo para as provas do Enem, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Elas representam, segundo números divulgados na tarde desta segunda, 15, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o Inep, 59% desse total (481 mil), contra 41% de homens (334 mil).

O Inep levantou também que 55,5% do total são brancos, 30,2% pardos, 10,2% negros — e 1.406 dos candidatos têm mais de 60 anos.

A capital responde, sozinha, por 26% dos candidatos — seguida de Campinas, Guarulhos e Santo Andre, todas em torno de 2 e 3%.