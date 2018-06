Mulheres médicas já são maioria em dois Estados

Há décadas, as mulheres que trabalhavam em hospitais eram… enfermeiras. Agora, porém, também vêm ganhando espaço como médicas. Elas já são maioria em dois Estados do Brasil – Alagoas, com 52,2% dos profissionais, e Rio, com 50,8%.

O dado é da pesquisa “Demografia Médica 2018”, feita pela Medicina da USP, com dados da AMB, do IBGE, do MEC e da CNRM.

Segundo o levantamento, o número de médicas aumenta a cada ano. A presença feminina é significativa em Estados como Pernambuco, Distrito Federal e Paraíba, todos acima dos 47%. Em São Paulo elas são 45,4%.

