Mulheres de SP

Homenagear a mulher que trabalha, cuida dos filhos e ainda tem tempo de manter uma vida social foi a ideia de Rodrigo Trussardi, da Super Suíte 77, ao convidar integrantes da família Suplicy para uma foto comemorativa de Dia das Mães. “Eu conheço bem a Daniela (quarta a partir da esquerda) e a Isabella Suplicy (segunda a partir da esquerda), porque as duas trabalharam comigo quando eu comecei. Pra mim, as duas representam esse espírito da mulher e mãe paulistana que consegue conciliar várias tarefas”, explica Rodrigo. A família, uma das mais tradicionais da cidade, também remete ao tema da nova coleção da marca que se chama Very São Paulo – que será lançada no dia 7 de maio. Completam o time familiar (da esq. para a dir.) Grazzi, Rafaella, Cesca e Flavia Suplicy.