Mulheres ainda representam apenas 7% dos operadores ‘day trade’, mostra pesquisa

Pesquisa realizada pela Special Squad Traders – grupo de educação financeira que reúne mais de 100 mil membros ativos – mostrou que as mulheres ainda representam apenas 7% dos operadores no chamado “day trade”. E constatou que elas têm ganhos acima dos obtidos pelos homens, “por serem mais disciplinadas e atentas a regras e menos ansiosas”, explica a investidora Renata Furtado, da SST.

Astúcia feminina

Segundo ela, o gráfico patrimonial das mulheres, que fazem parte da SST, sobe de forma muito mais consistente, em média, do que o dos homens.

Ronda

Patricia Vanzolini, nova presidente da OAB/SP, é neta do compositor Paulo Vanzolini e filha de brasileiros que se exilaram no Chile durante a ditadura de 64. Alberto Toron, que integra a chapa campeã, diz que a vitória dela “representa uma retomada dos compromissos sociais, sobretudo de inclusão”.

Resiliência

Andrea Matarazzo renova seu mandato de diretor da Fiesp lembrando que ela foi fundada por Francisco Matarazzo e outros industriais em 1928. “Em um país como o Brasil é quase missão heroica!”

Já é

E o Museu de Arte Sacra de São Paulo abre a exposição Nasceu o Menino – A Natividade em Papel Machê, da artista plástica Madalena Marques. São treze conjuntos de presépios em papel machê que serão apresentados no espaço expositivo da Sala MAS/Metrô – Estação Tiradentes.

…Natal

A mostra passeia por diferentes momentos da História da Arte, utilizando a cena da Natividade como tema central.

A partir de pinturas de diversos autores, tanto nacionais como internacionais, a artista extraiu a cena principal e criou reproduções tridimensionais em papel machê.

PARA O REI



Elba Ramalho e Fagner vão lançar em meados de dezembro um trabalho em homenagem a Luiz Gonzaga. Os dois vem pensando no disco “Festa” há mais de 10 anos. Será o primeiro lançamento do selo Bônus Track – de Luiz Oscar Niemeyer – que também promove a turnê no próximo ano.

Na seleção entraram clássicos como “Baião da Penha” e “Danado de bom”.

SOB NOVA GESTÃO

O Grupo Luce – de Renato e Daniella Neves mais o restaurateur Lalo Zanini – acaba de assumir o restaurante Benza, reaberto essa semana.

EXPO FLORESTA

O Museu do Amanhã abre no mês que vem exposição inédita sobre a Amazônia. A mostra “Fruturos – Tempos Amazônicos” será a maior em número de objetos da história do museu. Os itens foram confeccionados a partir do trabalho de artesãos indígenas.