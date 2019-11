Mulher em pauta

O Grupo Mulheres do Brasil, presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, organiza o Encontro Conecta Empreendedoras no próximo sábado. O objetivo é inspirar, capacitar e promover as empreendedoras que já estão empreendendo ou querem empreender. “Acredito muito no potencial empreendedor da mulher. Sabemos também que o empoderamento da mulher depende da sua independência financeira”, comenta Luiza Helena. Segundo Marisa Cesar, CEO do Grupo, fomentar o empreendedorismo feminino é fundamental para a independência e o protagonismo da mulher. “As brasileiras são empreendedoras por natureza, os dados estatísticos mostram isso. Em um país com essa significativa representatividade de mulheres nos negócios, é nosso papel, enquanto grupo, estimular ainda mais que elas acreditem em seus potenciais, se profissionalizem, e sejam autoras de suas próprias histórias”.