Mudando de era

André Carvalhal, diretor criativo da Ahlma – marca carioca que aterrissou há seis meses em SP – explica a filosofia por trás do negócio. “Somos uma marca sustentável, vegana, sem gênero, natural e nos preocupamos com o meio ambiente.” Com visão atenta às mudanças do cenário da moda no mundo, eles também apostam em projetos e coleções colaborativas com outras marcas e pequenos produtores para dar voz aos seus ideais. “Esta semana vamos lançar uma coleção de biquínis em parceria com a Pantys”, conta André, que tem três livros publicados – os dois últimos dedicados a moda com propósito. “Estamos vivendo uma mudança de era, principalmente na forma de consumir. Considero que meus livros retratam a evolução da moda

nos últimos dez anos.”