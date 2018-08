Mudanças acontecem na direção do Masp

Após participar ativamente no processo de reestruturação do Masp, Lucas Pessôa deixa o cargo de Diretor de Operações e Finanças do museu. Em seu lugar, assume Fabio Frayha. Já direção artística, o curador Tomás Toledo assume o posto de curador chefe da instituição

No museu desde 2014, Toledo participou da curadoria das exposições A mão do povo brasileiro, 1969/2016, Miguel Rio Branco: Nada levarei quando morrer, Tunga: o corpo em obras, Emanoel Araujo: a ancestralidade dos símbolos e Histórias afro-atlânticas, atualmente prepara a mostra Lina Bo Bardi: Habitat no Masp para 2019.

Leia mais notas da coluna:

+ Bolsonaro não tira dúvida de empresário

+ Márcio França muda planos e deve contratar marqueteiro Felipe Soutello