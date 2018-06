Mudança na Ancine decepciona ‘ala feminina’ da cultura

A saída de Débora Ivanov do comando interino da Ancine deixou muitos cineastas decepcionados – especialmente as mulheres. Motivo? Em setembro ela havia prometido, ainda como diretora, aumentar a presença feminina no setor audiovisual.

Ministro elogia chegada

de Christian de Castro

De sua parte, o ministro Sergio Sá Leitão garantiu, em post nas redes, que a indicação de Christian de Castro é “ótima notícia para o audiovisual” – e já lhe sugeriu o roteiro a seguir: rever o Fundo do Setor Audiovisual, as Instruções Normativas e a governança interna”.