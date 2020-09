Mudança anunciada pelo Fed deixa brasileiros que vivem de renda apreensivos

Boa parte dos poucos brasileiros que vivem de renda estão cada dia mais apreensivos com a possibilidade da política de taxa de juros negativa contaminar o mundo inteiro. Portanto, a busca de informações é intensa.

Circulava entre investidores locais, ontem, análise de Oussama Himani, economista e ex-FMI, destacando a “sutil” mudança anunciada pelo Fed, semana passada, na estrutura de política monetária. Segundo o analista da gestora americana Parkview, a consequência na troca das palavras “meta de inflação de 2%” para “média de inflação de 2% ao longo do tempo” mostra que o banco central americano não está mais obrigado a agir imediatamente quando a …inflação sobe.

Em outras palavras, o BC americano “introduziu um novo e importante elemento de incerteza na capacidade dos mercados de antecipar sua função de reação”.

…rentistas

A inflação teimosamente baixa nos EUA, apesar das condições monetárias frouxas, restringiu a caixa de ferramentas do Fed. E assim sendo, a capacidade dos bancos centrais do mundo em lutar contra recessões no futuro também está limitada.

…acabando?

A crise da covid-19 diminuiu a demanda mundial apesar do enorme nível de apoio fiscal e monetário. Segundo Himani, “a incerteza sobre a duração do apoio fiscal contínuo, o aumento do desemprego e a insegurança no emprego provavelmente manterão a demanda… calada”.

Fora de série

Felipe Rigoni foi convidado e aceitou escrever seu livro de estreia, pelo História Real – selo exclusivo da editora Intrínseca para não-ficção.

Primeiro deficiente visual eleito para o Congresso, o deputado, que tem mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, fez jus ao seu reconhecido bom humor.

E batizou sua obra a ser concluída até o fim do ano, com o título de…Meu Olhar sobre o Brasil.

Eu por mim

O candidato à prefeitura de Salvador Bruno Reis deu a largada no domingo, sem…. aglomeração na Basílica do Senhor do Bonfim. Dispensou carros de som, comícios e apertos de mãos.

Atendeu ao novo protocolo, determinado por ele mesmo, na condição de vice-prefeito atual da cidade.

Papo cabeça

Rita Von Hunty, Rennan da Penha , Cintia Aleixo e Lucca Najar são o time que a Play9 –de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme – escolheu para a quarta edição do #ConversasQueImportam, amanhã. No projeto – parceria com o YouTube Brasil – falam sobre saúde mental.