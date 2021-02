MuBe tem primeiro corpo de diretores formado só por mulheres

Flavia Velloso (ao centro), nova diretora-presidente do MuBE, comemora a primeira diretoria inteiramente feminina do museu. “Fico feliz por fazer parte do time e estou ciente da responsabilidade que temos em meio à pandemia” destaca. Ela vai dividir seu mandato de quatro anos com o grupo de executivas. Na foto, a diretora com seu time: Raquel Novais (à esq.), Jessica Cinel (ao fundo) e Camila Giannella (à dir.). Em fase final de montagem, o MuBE inaugura a exposição Amilcar de Castro: Na Dobra do Mundo, com obras do escultor mineiro neoconcretista. “Em breve”, sinaliza.