O MuBE anuncia hoje o lançamento do Prêmio MuBE Colecionismo e Apoio à Arte, em parceria com a Ecoarts. O colecionador João Carlos de Figueiredo Ferraz será o primeiro homenageado. O museu expõe sua coleção no 2.º semestre.

A ação, que alia difusão da arte e preservação do meio ambiente, convidou também 20 embaixadoras do MuBE a usarem colar criado pela ONG Ecoarts, para divulgar a festa beneficente que acontece em junho.

