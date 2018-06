MPSP monta sua primeira exposição de arte

O Ministério Público de São Paulo está montando sua primeira exposição… de arte – com 19 obras baseadas em casos reais.

Um dos quadros é inspirado no programa Encontre seu Pai Aqui, um serviço do MP e do Poupatempo que acha os pais biológicos das pessoas. Em um ano, foram atendidos 3,2 mil casos.

Exposição presta

contas à sociedade

Para o chefe do MP, Gianpaolo Smanio, a exposição é uma forma de prestar contas à sociedade do trabalho dos promotores “de uma forma que humaniza a prestação da Justiça”.

Outro caso que virou tema de quadro foi o de Paulo Maluf, recentemente preso. A repatriação de milhões de reais em verbas desviadas está sendo empregada na construção de creches.

