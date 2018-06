MPSP convida governo paulista a participar de acordo de leniência com Odebrecht

O MP de São Paulo convidou o governo paulista a participar das negociações com a Odebrecht em torno de um novo acordo de leniência civil. Em princípio, nos moldes do que foi fechado em dezembro, com a mesma empreiteira e incluindo participação da Prefeitura de SP.

Assunto da vez? Suspeitas de corrupção na Dersa.

PGE confirma

convite do MPSP

A Procuradoria-Geral do Estado informa que vem acompanhando a investigação realizada pelo MPSP mas ainda não tem elementos suficientes para se posicionar a respeito do convite.

Fontes ouvidas pela coluna explicam que uma das opções é o Estado entrar com ação de indenização contra a empreiteira – como aconteceu no caso Siemens.

