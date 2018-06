Da Lava Jato para o alto mar. O MPF abriu o leque e decidiu agora abrir inquérito civil… sobre submarinos. Mais exatamente, para apurar supostas fraudes em contratos entre a Marinha e a francesa DCNS, que fornece material para os futuros submarinos de propulsão nuclear do Brasil.

A denúncia vem sendo investigada há tempos, pea Lava Jato. A grande surpresa do inquérito é a inclusão, no processo, da empresa francesa — que até aqui parecia nada ter com isso.