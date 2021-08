MP pede que TCU investigue repasse de R$ 3,1 milhões do governo à TV Record

O Ministério Público pediu ao TCU para investigar o repasse de R$ 3,1 milhões do governo federal para a TV Record, feito no dia 6, por meio do Instituto Ressoar. A verba é destinada à preservação e digitalização do acervo Record que tem 55 anos e saiu do Fundo Nacional de Cultura, segundo representação do TCU.

Nela, o procurador-geral Lucas Rocha Furtado questiona se o pagamento é de interesse público e pede as medidas cabíveis em caso de comprovação de uso indevido de recursos públicos. E afirmou, no pedido redigido, que o acervo “já estaria digitalizado”.

Procurada, a TV Record não quis comentar.

Memória

Pouco antes de ser hospitalizado, Tarcísio Meira disse ao filho que queria rever o filme O Pagador de Promessas, estrelado pela mulher Glória Menezes e dirigido por Anselmo Duarte. E recebeu cópia que assistiu, com a mulher, em seu sítio em Porto Feliz.

Tarcisinho contou a história para o seu amigo Aníbal Massaini, que ficou emocionado. O filme foi vencedor do Palma de Ouro em Cannes.

Lupa

Quem quiser esmiuçar os gastos de gabinete dos 94 deputados da Assembleia paulista já tem onde saber o quanto cada parlamentar gastou com papel, combustível, hospedagem e etc…A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos

Notas paulistanas

A história musical de lugares como a esquina da Ipiranga com a São João, Praça Roosevelt, Sé e a Galeria Metrópole será contada no folhetim Música no Ar – Um Passeio pelo Centro na Década de 1960. A produção – feita para celebrar o aniversário do Sesc 24 de Maio – terá oito episódios sobre os encontros de Hermeto Pascoal, Maysa, Elizeth Cardoso e Johnny Alf no centro. A partir de amanhã, no Medium e no Insta.

Grão em grão

Sergio Sá Leitão anuncia hoje 11 editais de fomento à cultura, no valor de R$ 12 milhões. O secretário prevê contemplar 240 projetos – pessoas físicas e jurídicas.

Vai animar

A Virada Sustentável deste ano já tem data: 2 a 22 de setembro.

Durante o evento, frases serão espalhadas por 400 locais de São Paulo. E shows, atividades artísticas, grafites e painéis de debate também são parte da programação do evento