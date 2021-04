MP e TCU requerem medida cautelar obrigando governo a divulgar cronograma de vacinação

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pede à Ana Arraes, presidente da corte, uma medida cautelar obrigando o Governo Federal a divulgar o cronograma com a previsão de entrega de doses de vacina contra covid-19.

“A negativa de acesso a informações públicas sem justificativas amparadas em lei constitui frontal desrespeito ao princípio da publicidade na Administração Pública”, afirma Lucas Furtado, subprocurador-geral do MP junto ao TCU. Ele diz ainda na ação, protocolada na última sexta, que a iniciativa causou-lhe “demasiado espanto em meio à pandemia, que o atual Governo vise omitir dados de tamanha relevância”.

Como o Estadão revelou, o Ministério da Saúde afirmou que não tornaria mais público em seu portal a previsão e orientou jornalistas a buscarem atualizações do cronograma junto aos fabricantes das vacinas. Marcelo Queiroga depois, em entrevista no Rio, contrariou a informação divulgada pela sua assessoria de imprensa.

O fórum de secretários de meio ambiente de capitais, CB27, escolheu seu coordenador nacional no voto e não por consenso – a disputa não ocorria há oito anos. O eleito foi o secretário do Rio, Eduardo Cavaliere. Mário Werneck Neto, de BH, teve apoio de 5 capitais e Cavaliere, novato, de 12 cidades. Um é ligado a Eduardo Paes e o outro é próximo de Ricardo Salles.

Radicados em São Paulo há 30 anos, o casal carioca Andrea e José Olympio Pereira vai apresentar a partir de amanhã sua coleção de arte contemporânea no CCBB do Rio. Com curadoria de Raphael Fonseca, a expo cobre um arco de 40 anos de arte contemporânea brasileira, apresentando 119 obras de 68 artistas.

A loja da Pinacoteca de SP vai mudar de lugar. O espaço sai de dentro do edifício e vai para uma área externa. As obras já começaram…