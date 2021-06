MP do Ambiente de Negócios deve ser votada na terça, introduzindo o voto plural

Deve ser votada na Câmara, terça feira, a MP do Ambiente de Negócios, introduzindo o voto plural. Esse voto permitirá às empresas – daqui pra frente, quando forem abrir capital – vender até 85% de suas ações na bolsa, mantendo o controle da gestão com apenas 15%.

Hoje o controle exige, ao menos, 51% das ações com direito a voto.

Quente

A segunda edição do SP-Arte Viewing Room, no site da SP-Arte, contabiliza bons frutos. Até sexta-feira, consta que a Bergamin&Gomide vendeu quatro obras de Francisco Brennand (preços entre R$250 mil a R$500 mil), e também a tela Cadeira, de Iberê Camargo (quase R$200 mil).

Quente 2

Já a Pinakotheke, comercializou a escultura Integração, de Bruno Giorgi, (de R$ 200 a R$ 250 mil) e a Fortes D’Aloia & Gabriel efetivou vendas de trabalhos de artistas como Leda Catunda.

Na HOA, o foco foi para obras de jovens artistas como Larissa de Souza e Laís Amaral.

Dupla

Em parceria inédita, o MAM São Paulo e o MAC USP exibem a partir do dia 19, simultaneamente, a exposição Zona da Mata. Com curadoria de Ana Magalhães e Marta Bogéa, do MAC USP, e Cauê Alves, do MAM, a exposição reúne obras de artistas como Claudia Andujar, Marcius Galan, Paulo Nazareth e Rodrigo Bueno.