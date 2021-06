Movimento de juristas defende nome de professor da USP para vaga no STF

Pensando na credibilidade do STF, surgiu há alguns meses um movimento discreto, capitaneado por juristas de peso, em busca de um nome para substituir o ministro Marco Aurélio Melo que se aposenta no dia 5 de julho.

Chegaram a José Rogério Tucci, titular sênior da Faculdade de Direito da USP, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e ex- AASP. O professor, pelo que se apurou, teria um perfil mais técnico e bem como neutro no que se refere à política.

Milagres…existem

Coincidentemente, STF informou por meio de nota, que Luiz Fux, pediu a Bolsonaro, anteontem, que “por cortesia”, aguardasse a efetiva saída do ministro para, então, indicar alguém para a vaga que será aberta.

Vale…

O PL na Câmara, promovendo a reabertura da Estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu, está apavorando ambientalistas.

…tudo?

A Justiça vetou a rota ilegal, em 1990, por causa de: contrabando, caça, desmatamento e tráfego de drogas. E mais: ela corta ao meio o parque – o que causará a perda do título de Patrimônio Natural da Humanidade, dado pela Unesco.

Visão de mundo

Saiu do forno o ranking de melhores empresas para trabalhar setorial LGBTQI+, do GreatPlace to Work. Nos top dez da lista, três cias brasileiras. Pela ordem: CI&T(sexto), Bradesco (sétimo) e Takeda (décimo). IBM, Bristol e Accor foram as primeiras.

Bastidores

Um dos fundadores da banda Charlie Brown Jr., junto com Chorão, o músico Champignon – morto em 2013 – ganhará uma biografia. Trechos de Champ trazem o motivo da saída do baixista e dois outros integrantes da banda, em 2005.

Viabilizado por crowdfunding, na Kickante, terá parte da renda doada ao Centro de Valorização da Vida (CVV).

Tela quente

O primeiro musical assinado pelo cantor e compositor Oswaldo Montenegro, João Sem Nome, entra em cena dia 19 deste mês em formato online.

Quinze atores da Oficina dos Menestréis darão vida aos personagens. A partir do dia 19, no canal do YouTube do grupo.