Movimento de Defesa do Cemitério da Consolação quer mais segurança

A três dias de Finados, o Movimento de Defesa do Cemitério da Consolação vai à luta. Foi recebido ontem na Câmara paulistana e apresentou as demandas de Consolação, Higienópolis e Pacaembu.

O que querem? Mais segurança com a instalação de câmeras, guardas nas portas e cães de guarda à noite. Um dos argumentos: a taxa de roubo nos cemitérios vizinhos, como o do Carmo e o dos protestantes, é… zero.

