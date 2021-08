Mourão teve série de encontros com donos de principais bancos privados do País

Mourão teve intensa agenda nos últimos dias conversando com os donos dos maiores bancos privados do País. E ainda falou com dirigentes do Goldman Sachs, dos Estados Unidos, por videoconferência.

Nesta última, anteontem, sugeriu a criação de uma OPEP … dos alimentos.

Bambolê

Tira daqui, puxa dali, e a ata do Copom conseguiu, ontem, justificar a sinalização da manutenção do ciclo de alta da taxa Selic no atual ritmo.

Mas deixou brecha também para que a autoridade monetária possa… desacelerar o processo – ainda que a chance seja pequena, como acredita o mercado financeiro.

Bambolê 2

O enunciado construído pelo BC cria um “hedge” tanto para uma redução do ritmo de alta da Selic como para uma aceleração. Isso se deve à incógnita sobre a forma pela qual se dará o crescimento da economia brasileira e o comportamento da taxa de juros nos EUA.

Missão possível?

Como pedir não ofende, os prefeitos de Ribeirão Preto, Florianópolis, Aracaju e Maringá, entre outros, têm encontro hoje com o secretário- executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, para discutir a possibilidade de redução do prazo da segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca.

Para 60 dias.

Cabo de guerra

Lideranças do Escolas Abertas, em reunião com Mário Luiz Sarrubbo, procurador-geral de Justiça do Estado, anteontem, pediram interferência do MP para garantir o retorno de todos os alunos às aulas presenciais, mesmo com a pandemia da covid ainda em curso.

Vera Vidigal, diretora do movimento, explicou à coluna que a frequência dos alunos de escolas municipais, em esquema de rodízio, prejudica. As escolas particulares, na sua maioria, voltaram a receber 100% dos alunos in loco.

Sete vidas

Michel Temer terá um documentário para chamar de seu. Elsinho Mouco roteiriza o filme, que começa na sua “passagem pela presidência da República, passa pelas absolvições na Justiça e volta ao cenário nacional como político experiente ajudando o País”, explica o marqueteiro. Tentará vender o longa até para o streaming.