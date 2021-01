Mostras de Beatriz Milhazes irão seguir para Shangai

Beatriz Milhazes foi clicada especialmente para a coluna em frente a sua obra, exposta na mostra Beatriz Milhazes: Avenida Paulista – que percorre a trajetória da artista de 1990 a 2020. A exposição está em cartaz no Masp e no Itaú Cultural, simultaneamente. “Durante a pandemia desenvolvi um novo método de trabalho. A partir de desenhos e sketches sobre fotos das pinturas em processo no ateliê, foi possível finalizar obras que estão expostas nessas duas mostras e que seguirão para o Long Museum, em Shangai, para individual que abro em setembro”, conta a artista.