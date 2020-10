Retrospectiva da artista Beatriz Milhazes deve ser inaugurada em dezembro, preparada e exibida simultaneamente pelo MASP e o Itaú Cultural. O acervo inclui pinturas em grandes formatos, esculturas, gravuras e colagens.

Curadoria? De Adriano Pedrosa, com assistência de Amanda Carneiro, do MASP, e de Ivo Mesquita, do Itaú Cultural.