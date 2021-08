Chico Guariba está a frente da décima edição da Mostra Ecofalante de Cinema que começou ontem, online. A programação gratuita conta com 101 títulos de 40 países – 30 deles inéditos no Brasil. “Entre os destaques brasileiros, está a pré-estreia mundial do longa A Bolsa ou a Vida, trabalho recente de Silvio Tendler”, antecipa o diretor. As exibições vão até 14 de setembro.