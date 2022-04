Moro deve apostar em campanha de sua mulher para deputada por SP

Sergio Moro tem deixado claro, entre amigos, que seu maior intuito, no momento, é apostar na campanha da mulher, Rosângela Moro, para deputada por São Paulo. E tem mostrado resistência à ideia de disputar uma vaga de deputado federal.

Nesta terça-feira, a pista de Moro ficou apertada na União Brasil, depois que o vereador e cacique do partido, Milton Leite, anunciou seu plano de disputar a vaga do Senado na convenção do partido.

Sonho de verão

Alok já tem lugar marcado para passar o verão. O DJ foi convidado para ser residente da Hi Ibiza – clube na ilha espanhola –, de julho a setembro. Ele é o primeiro brasileiro a estrear como atração principal fixa da balada, que já ganhou duas vezes o título de melhor casa noturna do mundo e deve tocar para mais de 5 mil pessoas por noite.

Vogue no Copa

A top Celina Locks, mulher do jogador Ronaldo Fenômeno, participa do esquenta do Baile da Vogue, no Copacabana Palace, nesta sexta-feira. A mixologista Neli Pereira assinará os drinks a convite da Tônica Antarctica.

Quem vem

Desembarca hoje em São Paulo o presidente da Universidade de Haifa, Ron Robin, para visitar a USP e o Mackenzie, entre outras instituições. O programa do professor israelense inclui jantares na casa do Elie Horn, da Cyrela, e na do ex-chanceler Celso Lafer. A convite de Claudio Lottenberg e Sidney Klajner, Robin também visita a Universidade do Albert Einstein.

Às claras

“Combate à desinformação e a defesa da democracia” é o tema que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, abordará no encerramento da 1.ª Semana Acadêmica do Centro Universitário FAAP, no dia 29. Na mesa, o coordenador do curso de Direito, José Roberto Neves Amorim, e a professora Náila Nucci, como mediadora.

Cemitério ao vivo

É hoje a inauguração da nova sede do grupo de teatro Cemitério de Automóveis, na Bela Vista. A primeira peça a estrear no palco André Ceccato é a remontagem da premiada “Nossa Vida Não Vale um Chevrolet”, escrita e dirigida por Mário Bortolotto.

Retorno

O ex-vice presidente do Burguer King no Brasil voltou para o mundo do hambúrguer. Contratado como conselheiro da Cabana Burguer, a missão de Gustavo Fehlberg é atuar na expansão da rede – que pretende atingir as 100 unidades até 2025.