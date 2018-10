Moro vai aceitar o Ministério da Justiça ampliado

No encontro que terá amanhã as 9h30, com Jair Bolsonaro e com seu vice, o general Hamilton Mourão, na casa do presidente eleito, no Rio, o juiz Sérgio Moro vai comunicar que aceita o convite que lhe será formalizado, para assumir um Ministério da Justiça ampliado. Ao que se apurou, a inclinação do juiz curitibano, diante da escolha de seu nome, foi claramente positiva.

Como seria esse novo ministério? Ele traria um novo desenho do MJ, mais abrangente, que incluiria a área de Segurança Pública — que foi retirada do ministério para a criação de outro, comandado por Raul Jungmann –, mais a Secretaria da Transparência e Combate à Corrupção, juntando nesse pacote a CGU e o Coaf.

A alteração, uma vez concretizada, poderá concentrar grande parte do combate à corrupção nas mãos do juiz paranaense, agora em escala nacional.

