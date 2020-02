Moro comemora 1 milhão de seguidores com mensagem do papa João Paulo II

Sergio Moro alcançou, hoje, a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, em apenas 19 dias. O ministro da Justiça comemorou logo cedo com a imagem acima e uma frase do papa João Paulo II: “Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão, não há perdão sem amor”.

No “insta”, que ele entrou atendendo a apelos da mulher, a advogada Rosângela Moro, o ministro segue apenas a esposa, o presidente Bolsonaro e a conta oficial do Ministério da Justiça.

Moro faz questão de ele próprio postar no Instagram e pede auxilio apenas para questões técnicas da rede. Até agora, foram 33 posts nesses 19 dias. A maioria, falando das ações de sua pasta e usa notícias na imprensa.

No Instagram de Moro, não tem foto, até agora, com o presidente Bolsonaro. Mas há 5 dias ele postou uma foto com Eduardo Bolsonaro. O deputado vai estrear programa no Youtube no próximo dia 15 e o ministro da Justiça é o primeiro entrevistado. Apesar do estilo reservado, Moro já postou duas fotos com a mulher, Rosângela. Uma delas, em comemoração aos 21 anos de casado.

O ministro também comentou nessa postagem de hoje o fato de ter atingido 2 milhões de seguidores no Twitter, conta que inaugurou em abril de 2019. Ele diz que passou a usar as redes sociais como “instrumentos para divulgar as ações do Ministério da Justiça e para colher opiniões a esse respeito”. “Seguimos juntos”, arremata Moro na postagem comemorativa.