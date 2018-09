Moradores fazem vaquinha para ajudar família de vidraceiro

Moradores do edifício Apracs, em Higienópolis, estão se mobilizando para ajudar a família de Edmilson Ferreira – vidraceiro que morreu ao cair do prédio há duas semanas. Vaquinha pedindo contribuições foi feita para aumentar o caixa dos familiares – que dependiam da renda dele para viver – e auxílio jurídico também foi oferecido por voluntários.

No dia do ocorrido, o condomínio foi criticado por impedir a entrada dos parentes do vidraceiro no prédio antes de a perícia chegar ao local.